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ЖКХ

Теплотрассу приводят в порядок на улице Космической в Пскове

16.02.2023 11:27|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ремонтной службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» и оперативный персонал участка №8 провели ремонтные работы на улице Космической в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: Псковские тепловые сети 

Участок трассы горячего водоснабжения от ЦТП (улица Космическая, дом №6Б) до тепловой камеры 18-20 был очень проблемным, отметили в пресс-службе. Протяжённость участка – 100 метров (в двухтрубном исчислении), его неоднократно приходилось ремонтировать. Основная тому причина – место прокладки сетей, они проходят в непосредственной близости от дороги, которые обильно посыпаются солью и реагентами, пояснили на предприятии.

Данный участок сетей обслуживает сразу 11 многоквартирных жилых домов, которые остались без горячей воды на весь срок проведения ремонтных работ. «Нужно сразу оговориться, срок всего один день, так что нашим сотрудникам придётся серьёзно потрудиться. Для работы привлечена бригада монтажников, которые довольно оперативно проводят демонтаж», - прокомментировали в ПТС.

Для снижения теплопотери были применены пластиковые трубы большого диаметра и помещенные в изоляцию. Также это помогает быстро завершить ремонтные работы.

Работники участка №8 организовали земляные работы (провели все согласования и организовали раскопку), ремонтная служба взяла на себя изготовление заготовок, сварила максимальное количество труб между собой.

«На месте остаётся только подогнать все конструкции, произвести спайку и можно запускаться. А когда жители вернутся домой, в кранах уже будет ждать горячая вода. Вот такие интересные работы в исполнении участка №8 и ремонтной службы предприятия проходили на улице Космическая», - добавили в ПТС.

Теги: #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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