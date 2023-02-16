ЖКХ

Квартиру малолетней узницы концлагерей в Пскове затапливает фекалиями

Фекалиями затапливает квартиру на улице Гоголя, 5 в Пскове, в которой проживает 88-летняя Раиса Маркова, малолетняя узница фашистских концлагерей. Об этом пенсионерка сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Заливает фекалиями подвал, который находится прямо под моей квартирой. Они ничего годами не чистили, только спускали заглушку. Все идет обратно в мой санузел: туалет и в ванну. На первом этаже три квартиры, они все и затапливаются. С 2021 года эта ситуация. В июле и августе прошлого года затопило, я за свой счёт наняла работника, который все высушил. 24 декабря, 1 февраля опять затопило. 5 февраля вернулась домой, в моей квартире – парит, в подвале - настоящий фонтан, мне чуть плохо не сделалось. Куда звонить в выходной день? Аварийная служба приехала на вызов, говорят, что труба вообще разобрана» – поделилась проблемами Раиса Маркова.

По её славам такая ситуация происходит из-за замены железной трубы на пластиковую, которую регулярно не чистят и в ней оседает жир, образовывается пробка.

«В моей квартире большая влажность. Хлеб мокрый, я такой хлеб кушала только во время войны! Сахарница за сутки засахаривается. До 2021 года квартира была тёплой, сейчас сырость везде. Мне в моём возрасте бегать по инстанциям... 8 февраля прочистили трубу, так ведь она опять забьётся и всё повторится. Я не живу, а мучаюсь, настоящее хождение по мукам», – добавила псковичка.

Кроме того, горожанка пожаловалась, что торцевая стена дома №5, в котором она живёт, износилась. «Я промерзаю. Не добиться, чтобы её отремонтировали, а она аварийная. Хотелось бы, чтобы хотя бы утеплили у фундамента», – сказала Раиса Маркова.

Раиса Маркова – вдова почётного гражданина Пскова Николая Деревенченко, освободителя города от фашистско-немецких захватчиков.