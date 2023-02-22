ЖКХ

150 населённых пунктов в Невельском районе остались без электроснабжения

150 населенных пунктов (около 1500 абонентов) в настоящее время находятся без электроснабжения в Невельском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём Telegram-канале.

«В связи с продолжительными осадками и сильнейшим снегопадом 26 февраля в районе сложилась крайне сложная обстановка. 150 населенных пунктов в настоящее время находятся без электроснабжения. Также сложной продолжает оставаться и дорожная ситуация», – пояснил Олег Майоров.

Он отметил, что все службы в районе работают в режиме повышенной готовности, налажено полное взаимодействие с подрядчиками, произведена полная мобилизация всей дорожной техники.

Обращения на расчистку конкретных улиц в черте города он просил направлять в адрес администрации городского поселения «Невель», телефон: 2-29-45, жителям сельских поселений - в адрес глав поселений. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

«Ожидаемое кратковременное потепление, возможно, усилит сложность ситуации, поэтому убедительно прошу вас соблюдать все меры предосторожности», – добавил глава муниципалитета.