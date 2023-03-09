Названы злостные неплательщики за вывоз ТКО в Псковском районе

Подготовлен пакет документов для взыскания в судебном порядке платы за услугу по вывозу ТКО с юридических лиц и предпринимателей Псковского района, сообщает пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
Задолженность по Псковскому району физических лиц составляет более 21 000 000 рублей, задолженность юридических лиц – 146 509 рублей.
Самыми злостными неплательщиками данного района являются:
«Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а также запретом выезда из страны», – отметили в «Экопроме».