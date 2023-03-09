ЖКХ

Названы злостные неплательщики за вывоз ТКО в Псковском районе

Подготовлен пакет документов для взыскания в судебном порядке платы за услугу по вывозу ТКО с юридических лиц и предпринимателей Псковского района, сообщает пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Задолженность по Псковскому району физических лиц составляет более 21 000 000 рублей, задолженность юридических лиц – 146 509 рублей.

Самыми злостными неплательщиками данного района являются:

ООО «Белка-О» - 23 509 рублей;

СНТ «Торошинка» - 123 000 рублей.

«Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а также запретом выезда из страны», – отметили в «Экопроме».