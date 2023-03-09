ЖКХ

Строительство межпоселкового газопровода началось в Невельском районе

Строительство межпоселкового газопровода началось в Невельском районе в рамках Региональной программы газификации. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

Газопровод протяженностью 15,23 километра от деревни Иваново в деревню Опухлики с отводами на Крупевицы, Чижевщину и Гололобы строят в районе.

Строительство должно быть завершено до конца текущего года.

«Надеюсь, что сроки будут соблюдены. Этот этап работ даст толчок для дальнейшей газификации района. Построенный газопровод позволит газифицировать объекты социальной и производственной сферы, а также жилищный фонд в деревнях Иваново, Крупевицы, Опухлики, Чижевщина, Гололобы, Стуколово», – отметил глава района.

Газификация района продолжается за счет средств АО «Газпром», добавил глава района.