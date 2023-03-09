ЖКХ

Может ли образоваться задолженность по оплате за вывоз ТКО без заключения договора, рассказали в «Экопроме»

Может ли образоваться задолженность по оплате за вывоз ТКО без заключения договора, рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО является публичным для регоператора. На основании пункта 5 статьи 24.7 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» он заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным постановлением правительства РФ от 12 ноября 2016 года N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами».

В рамках этого договора регоператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах (на площадках) накопления, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством РФ, а собственник ТКО обязуется оплачивать услуги регоператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регоператора.

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Жилищного Кодекса РФ каждый собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО.

Порядок заключения договора с регоператором детально прописан в ПП РФ №1156 и предусматривает следующее условие: если в течение 15 дней с момента опубликования регоператором до начала своей деятельности публичной оферты потребитель не направил свои замечания к типовой форме договора регоператору, договор считается заключенным.

Регоператор по обращению с отходами в Псковской области начал свою деятельность на территории субъекта с 1 января 2019 года и с этого момента обеспечивал вывоз ТКО из всех мест накопления, переданных ему в работу уполномоченным органом исполнительной власти и администрациями муниципальных образований.

Таким образом, физические и юридические лица, уклонившиеся от обязанности представить регоператору информацию о себе, заключить договор и своевременно оплачивать коммунальную услугу, длительное время копили долги по оплате услуги по вывозу ТКО.