ЖКХ

«Управляйка» в Пскове завышала в квитанциях тарифы на электроэнергию

После вмешательства прокуратуры 107 собственникам квартир многоквартирного дома в Пскове произвели перерасчет коммунальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура по обращению гражданина провела проверку в отношении управляющей компании «Микрорайон "Западный"» и выявила нарушения в части завышенного взимания платы за электроэнергию на содержание общего имущества (СОИ).

«Норматив потребления электроэнергии на СОИ для многоквартирных домов с лифтом установлен приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 6 ноября 2019 года №77-Н в размере 2.84 рубля/кВт. Вместе с тем размер начисленной платы за электроэнергию на СОИ в платежных документах на квартиры собственников в доме №52 на улице Юбилейной в Пскове за 2022 год не соответствовал установленным нормативам», - рассказали в прокуратуре.

В адрес директора управляющей организации внесли представление, его рассмотрели и удовлетворили. 107 собственникам квартир указанного многоквартирного дома произвели перерасчет на сумму 3 000 рублей.