ЖКХ

Губернатор осмотрел обновленную котельную в Опочке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 15 марта, находится с рабочей поездкой в Опочке. Первый объект посещения — мазутная котельная № 1, которая обеспечивает теплом 7 социально-значимых объектов и дома, где проживают свыше 2 тысяч опочан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2022–2023 годов здесь заменили отопительный котел. Прежний, эксплуатируемый с 1992 года, вышел из строя и не мог в полной мере выполнять свою функцию.

Средства на закупку и установку нового оборудования были выделены из резервного фонда правительства Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Объем дополнительной помощи муниципалитету составил почти 6 млн рублей.

Михаил Ведерников спросил о работе нового котла и удается ли экономить. Глава Опочецкого района Юрий Ильин отметил, что предприятие планирует выйти на режим экономии в следующем отопительном сезоне. В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Глава региона обсудил с Юрием Ильиным будущие мероприятия по модернизации районной жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Отметим, что на объекте также присутствовали председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и депутаты Игорь Дитрих и Виктор Антонов.