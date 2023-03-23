ЖКХ

Ход догазификации обсудили в Островском районе

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников с рабочим визитом посетил город Остров Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Совместно с заместителем генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорем Мелузовым, первым заместителем главы администрации Островского района Юлией Колпинской и заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов Арменом Мнацаканяном Олег Басников проверил объекты догазификации по улицам Клавы Федоровой, Меркурьева, Михаила Егорова, Софьи Перовской, провел встречу с населением и ответил на вопросы участников догазификации.

Также делегация проинспектировала работы по переводу Огня памяти в городе Остров на природный газ.

На рабочем совещании в администрации Островского района обсудили ход исполнения догазификации. В Островском районе завершены проектно-изыскательские работы в деревне Смоленка и деревне Карпово, выполнена топосъемка большинства объектов догазификации, идет согласование геодезических изысканий. На сегодня синхронизированы графики работ по благоустройству города и строительству распределительных сетей.

«Принято решение о ежемесячном проведении подобных рабочих встреч. Это позволит усилить контроль за ходом газификации и оперативно решать проблемные вопросы», - подчеркнул Олег Басников.