ЖКХ

Модернизацию системы водоснабжения в деревне Писковичи обсудили в Псковском районе

Первое заседание рабочей группы по обеспечению контроля, оперативной координации и мониторинга проведения работ по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в деревне Писковичи прошло в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Для общественного контроля в состав группы включили инициативных граждан. Первый заместитель главы администрации района Святослав Колинко с представителями ресурсоснабжающей организации МУП «Колхоз имени "Залита"» рассказал о ходе реализации работ по приведению системы водоснабжения в нормативное состояние.

На сегодняшний день провели работы по восстановлению третьей скважины. В срок до 7 апреля ее введут в эксплуатацию и соединят с существующей системой водоснабжения. Это позволит увеличить объем забираемой для холодного водоснабжения воды.

Также заменили насосы на двух существующих водозаборных скважин на новые, более мощные, продолжается ежедневный мониторинг системы на предмет неисправностей (устранение поломок на ранних стадиях, недопущение протечек и аварий), мониторинг уровня воды в накопительных резервуарах, осуществляется сбор коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения;

Глава района Наталья Федорова добавила, что необходимо обеспечить скорейший ввод в эксплуатацию третьей скважины, усилить работу с дебиторской задолженностью и привлечь для участия в рабочей группе представителей Псковских коллекторных сетей.

Также необходимо проработать вопрос софинансирования из областного бюджета проектных работ на реконструкцию сетей водоснабжения и отработать вопросы синхронизации работ по ремонту асфальтобетонных покрытий тротуаров, проездов и работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения.