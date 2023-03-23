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«Экопром» предупреждает о возможных задержках вывоза ТКО из-за состояния дорог

24.03.2023 15:03|ПсковКомментариев: 0

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») предупреждает жителей Псковской области о возможных задержках вывоза ТКО из-за состояния дорог.

Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Грунтовые дороги, которые после таяния снега или затяжных дождей превращаются в настоящее болото, привычное испытание для экипажей регоператора в весенний период. Чтобы выбраться из плена, требуется время и дополнительные силы», – отметили в компании.

Благодаря опыту водителей, взаимовыручке на дорогах и слаженной работе с администрациями районов, вывоз мусора осуществляется с небольшими задержками, но без срывов, добавили в «Экопроме».

Теги: #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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