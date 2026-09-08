Сторонник «Справедливой России»: Жители псковских микрорайонов платят как за центр, а получают разбитые дороги и автобус раз в полтора часа

В муниципалитетах Псковской области жители частного сектора зимой вынуждены платить больше 15 тысяч рублей в месяц только за свет и отопление. Средний платеж за обычную однокомнатную квартиру по области достиг шести тысяч рублей, а за трехкомнатную квартиру псковичи выкраивают из семейного бюджета до 18 тысяч рублей. Конкретные примеры городов и населенных пунктов Псковской Ленте Новостей привела сторонник партии «Справедливая Россия» Екатерина Нефф.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия»

Она напомнила, что только за последний период платежи по ЖКХ в области выросли примерно на 10%. При этом в Псковской области в 2025 году тариф на электроэнергию подорожал сразу на 12,6%.

«Нам анонсируют средний индекс повышения по Псковской области в 9,4%, но мы с вами отлично знаем: в регионах отклонения всегда идут в большую сторону. Тарифы взлетают каждый год, а становится ли лучше качество услуг? Происходит ли масштабное обновление сетей? Нет! Износ инфраструктуры по-прежнему остается критическим, а монополисты и управляющие компании просто перекладывают свои "финансовые аппетиты" на плечи псковичей», — пояснила сторонник партии.

Особенно остро дисбаланс виден в округах и малых городах региона. Для примера она взяла город Остров и микрорайон «Строитель». Люди там платят за ЖКХ такие же суммы, как жители Пскова или центра Острова, но получают совсем другое.

«Городской автобус до центра ходит раз в полтора часа. Альтернатива — пешком по проезжей части с риском для здоровья. Пожилые люди, матери с колясками вынуждены идти вдоль дороги, потому что нормальной пешеходной дорожки до мостов просто нет. Люди годами поднимают этот вопрос, но их не слышат», — рассказала Екатерина Нефф.

По ее словам, благоустройство — это не только красивые парки в центре города для отчетов перед руководством, а нормальные тротуары, безопасность, транспортная инфраструктура и доступные услуги там, где люди живут каждый день.

Сторонник партии также обратила внимание на отсутствие прозрачности и публичного контроля в отрасли: управляющие компании в одностороннем порядке поднимают тарифы на содержание жилья, а ресурсоснабжающие организации скрывают структуру своих затрат.

«Справедливая Россия» предлагает: обязать УК в каждой квитанции расписывать, на что потрачены деньги жильцов, ввести обязательную публикацию в ГИС ЖКХ данных об износе сетей и инвестпрограммах, а также отменить инвестиционные надбавки к тарифам.

«Жители Острова, Пскова, Великих Лук не должны бесконечно оплачивать чужую неэффективность. Пора навести в ЖКХ жесткий государственный и общественный порядок», — резюмировала Екатерина Нефф.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области».