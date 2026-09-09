Александр Ножка о росте цен на тарифы и продукты: Жители муниципалитетов находятся под двойным ударом

Активнее всего в сборе подписей против октябрьского повышения тарифов ЖКХ участвовали не только Псков и Великие Луки, но и муниципалитеты. Так, в Опочецком округе собрано 910 подписей, сотни – в Себежском, Невельском, Новосокольническом, Пустошкинском и Стругокрасненском округах. Такую реакцию в муниципалитетах Псковской Ленте Новостей объяснил агроном и член партии «Справедливая Россия» Александр Ножка.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия»

По его словам, жители сельских территорий и районных центров сегодня находятся под двойным ударом. Первый – тарифы на коммуналку и энергоносители. За пять лет с 2021 года, по данным «Росстата», стоимость отопления выросла на 46%, электроэнергия – больше чем на 28%. В частном секторе и в округах области зимой расходы только на электроэнергию и отопление превышают 15 тысяч рублей в месяц. При этом мобильная связь за тот же период подорожала почти в три раза. «Для села, где доходы населения и без того существенно ниже, чем в крупных городах, это огромная нагрузка на кошелек», – подчеркнул Александр Ножка.

Второй удар – это опережающий рост цен на самые необходимые товары. Так, семья в округе платит за коммуналку, идет в местный магазин и видит, как за считанные месяцы дорожает хлеб, сахар, сливочное масло и даже картофель. По данным проведенных партией мониторингов, чек на базовый наборы продуктов вырос на десятки процентов. «Не стоит удивляться, что люди вынуждены все больше залезать в кредиты. На 2026 год мы, россияне, должны банкам уже 45 триллионов рублей. А пять лет назад общий долг был всего 23,9 триллиона», – привел цифры Александр Ножка.

В таких условиях больше всего страдают пенсионеры. Минимальная пенсия в регионе привязана к прожиточному минимуму пенсионера — 16 125 рублей. «Наша партия давно требует отвязать пенсии от этой убогой планки и рассчитывать минимальную пенсию от федерального МРОТ, который в 2026 году составляет 27 тысяч рублей! Разница — почти 11 тысяч рублей! Как выживать одинокому пенсионеру в районе на 16 тысяч, если 8-10 тысяч уходит на ЖКУ и дрова, а лекарства и продукты постоянно дорожают?» – задается вопросом агроном.

Не менее напряженно себя чувствуют молодежь и кадры, которые уезжают из малых городов и деревень. «При местных зарплатах отдавать треть или половину заработка за коммунальные платежи и аренду просто невозможно. Если мы не остановим тарифный беспредел, мы окончательно обескровим наши села и районные центры», – предупредил он.

«Справедливая Россия» настаивает на комплексной поддержке сельских территорий: полной заморозке тарифов ЖКХ и моратории на их рост, ограничении прав местных чиновников при утверждении тарифов, государственном ограничении торговых наценок на товары первой необходимости (не более 15% от закупочной цены), введении льготных тарифов на электроэнергию для сельских жителей, пенсионеров и аграриев, а также создании условий для развития малого бизнеса и фермерства на селе.

«Сбор подписей показал: Псковская область больше не намерена молчать! Мы требуем от правительства услышать голос тысяч псковичей и отменить рост тарифов с 1 октября!» – резюмировал Александр Ножка.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области»