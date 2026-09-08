«Есть работа, которую граждане не видят»: Алексей Севастьянов о решении проблемы с затоплением улиц Пскова

Осень и сезон дождей принесли не просто лужи на улицах, но и подтопления целых микрорайонов. С такой проблемой столкнулся и Псков: например, на улице Балтийской в деревне Борисовичи автомобили уходили под воду чуть ли не по колеса. Как решается этот вопрос? Какие меры принимались ранее и что делается сейчас, чтобы избежать затоплений в будущем? Могут ли ТОСы самостоятельно позаботиться о своем дворе? Об этом в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Псковской области, депутат по одномандатному округу № 1 Алексей Севастьянов.

– Алексей Анатольевич, вы работаете как депутат на конкретной территории. За вами закреплены район Завокзалья, Псковкирпич, Любятово и территория вдоль всего Ленинградского шоссе. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы сейчас самые острые и что удается решить в первую очередь?

– Самое актуальное на данный момент – подтопление дворов, лужи достигают гигантских размеров. Мы активно решаем этот вопрос. На сегодняшний день в моем округе осталось порядка 15 таких проблемных дворов, и в ближайшие дни мы будем бороться с водой. В основном эта неприятность присутствует в районе Завокзалья, в Крестах (Военный городок, дом 120), на нескольких домах по улице Николая Васильева, на улице Гагарина, дом 5, а на улице Стахановской, можно сказать, уже утки поселились.

– В чем причины таких подтоплений?

– В большинстве случаев затопления после сильных дождей происходят из-за просчетов и недочетов при проектировании этих дворов. Например, на улице Николая Васильева сброс ливневых вод был изначально направлен в канализацию, но Роспотребнадзор сейчас эту практику приостановил. Для исправления ситуации необходимо разработать новый проект и провести серьезные работы, стоимость которых исчисляется миллионами рублей. Пока мы решаем проблему периодическим откачиванием, но хочу сказать гражданам: не стоит думать, что никакие работы не ведутся.

– В осенний период дожди идут регулярно. Есть ли уже какие-либо системные решения, помимо разовых откачек воды по факту?

– Безусловно. Есть работа, которая гражданам не видна, но она требует значительных временных затрат. Я перечислил часть дворов только своего округа, а в масштабах города их значительно больше, и постепенно эта работа проводится: средства закладываются в бюджет, выполняются проектные изыскания.

Также в небольших домах и дворах, где подобные проблемы были и есть, вопросы сегодня решаются силами ТОСов, по инициативе самих граждан. Надо не забывать, что дворы, подъезды, квартиры – это все наше, это частный жилой фонд. Мы все – собственники. Проявляя инициативу, мы не только повышаем уровень своего комфорта, но и инвестируем в свою недвижимость. Стоимость жилья в дальнейшем становится выше, если дом и двор содержатся в порядке. Я уже на протяжении 10 лет веду эту работу и контролирую выполнение капремонта домов.

– Вы затронули тему капитального ремонта. Расскажите подробнее, что уже сделано в вашем округе и каковы дальнейшие планы?

– В этом году мы уже отремонтировали порядка 20 домов, в следующем году планируем привести в порядок 24 дома. Это разные виды работ: замена коммуникаций, ремонт фасадов, кровель. Но есть и проблемные объекты. Обычно это те дома, где речь идет о замене внутренних коммуникаций, и здесь многое зависит от сознательности самих граждан. Иногда рабочие просто не могут получить доступ к трубам в квартирах. Надо понимать: если это пятиэтажный дом и строители не могут попасть на третий или четвертый этаж, то фактически весь стояк и весь подъезд теряют шанс на обновление инженерных систем.

На данный момент есть двор, который мы «взяли на карандаш». Мы все обсудили вместе с гражданами и подрядной организацией, пригласили представителей Фонда капитального ремонта Псковской области, и дело сдвинулось с мертвой точки. Я надеюсь, что подрядчик наверстает темпы и в ближайшее время, что самое важное – до начала зимнего периода, этот вопрос будет закрыт.

В целом могу сказать, что на 85% я доволен и объемом работ, и их качеством, и, самое главное, взаимодействием подрядных организаций и жильцов на всех этапах.

Беседовала Любовь Кузнецова