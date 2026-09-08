Более 7 тысяч псковичей подписались против повышения тарифов ЖКХ

7 113 подписей жителей Псковской области против запланированного на 1 октября очередного повышения коммунальных тарифов собрали активисты и члены партии «Справедливая Россия» по состоянию на 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель Совета регионального отделения партии Наталья Тудакова.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия»

По ее словам, это лишь предварительный итог — сбор подписей продолжается. Наибольшую активность проявили жители Пскова (2 143 подписи), Опочецкого округа (910) и Великих Лук (846).

«За каждой из этих семи тысяч подписей — конкретный человек, конкретная семья и их семейный бюджет. Цифры говорят сами за себя: псковичи категорически против очередного повышения цен», — подчеркнула Наталья Тудакова.

Председатель Совета регионального отделения уточнила, что люди приводили конкретные примеры, сколько им приходится выкраивать из семейного бюджета на коммуналку, особенно в зимний период. При этом отмечается рост цен на продукты, одежду и канцтовары. Особенно остро это затрагивает семьи с детьми.

Были и те, кто отказывался ставить подпись — одни не верили, что их услышат, другие боялись оставлять свои данные и открыто выражать свою позицию. «Это тревожный и опасный сигнал для всего общества. Право граждан Российской Федерации открыто высказывать недовольство решениями органов власти, обращаться с петициями и отстаивать свои интересы напрямую гарантировано Конституцией России», — подчеркнула Наталья Тудакова.

Справедливороссы также обращают внимание на состояние инфраструктуры: износ объектов коммунального хозяйства достиг 73%. При этом сети «дышат на ладан», а деньги на ремонт собираются регулярно и заложены в квитанции граждан.

«По данным "Росстата" за прошлый год, водопроводные сети в стране обновляются на 0,9% в год, канализационные — на жалкие 0,4%, тепловые — на 1,9%. А стратегия развития ЖКХ требует минимум 2,5%. То есть федеральная власть ставит планку, деньги с людей собирают, а трубы как текли, так и текут. Куда исчезают эти миллиарды?» — задается вопросом председатель реготделения.

Лидер псковских эсеров напомнила, что сегодня коммуналка — одна из главных статей расходов псковских семей. Зимой жильцы обычных квартир платили порядка шести тысяч рублей в месяц, а за трехкомнатную — до 18 тысяч рублей. При этом прожиточный минимум пенсионера в Псковской области составляет всего 16 125 рублей — вся пенсия уходит только на квитанции ЖКХ.

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму пакет законопроектов: отменить октябрьское повышение тарифов и ввести мораторий до конца года, запретить повышать тарифы чаще раза в год, ограничить расходы на ЖКХ 15% от дохода семьи, провести тотальный аудит системы ЖКХ и вернуть сферу под контроль государства.

«Все 7 113 подписей жителей Псковской области переданы в Центральный аппарат партии в Москву. Мы намерены добиваться отмены октябрьского роста тарифов на высшем государственном уровне», — резюмировала Наталья Тудакова.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области».