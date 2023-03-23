ЖКХ

Муниципальные предприятия ЖКХ запрограммируют на эффективную работу

В правительстве Псковской области подвели итоги стратегической сессии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В течение двух дней ее участники изучили возможности повышения эффективности управления муниципальными предприятиями сферы ЖКХ, выработали меры, направленные на их финансовое оздоровление и развитие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова к участникам мероприятия обратился его заместитель Игорь Шатурный. Он подчеркнул, что сессия по обсуждению стратегически важного блока вопросов системы жилищно-коммунального хозяйства прошла достаточно эффективно. Он детально остановился на некоторых ключевых направлениях деятельности муниципальных предприятий, которые оказались под пристальным вниманием участников сессии. От обеспечения финансовой устойчивости до построения кадровой политики. Особый акцент Игорь Шатурный сделал на необходимости расширять участие в федеральных программах и проектах, которые позволяют получить дополнительное финансирование.

Со своей стороны Игорь Шатурный заверил, что правительство региона оказывало и будет оказывать муниципалитетам необходимую поддержку и содействие, но, тем не менее, местные власти должны и сами быть заинтересованными, инициативными, применяя на практике новые идеи и наработки.

В рамках двухдневного практического семинара участники сессии разобрали сразу несколько теоретических блоков, которые касаются отдельных направлений деятельности муниципальных предприятий, а также на конкретных примерах выработали комплексные решения по повышению эффективности их работы. Федеральные эксперты со своей стороны проанализировали проведенную работу, выступили с замечаниями по корректировке озвученных предложений.

Напомним, в стратегической сессии приняли участие около 100 специалистов, в том числе эксперты ряда федеральных ведомств, в числе которых Минстрой, Минэнерго, Фонд развития территорий, руководство региональных сетевых компаний, исполнительных органов области, главы и работники органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций региона. Решение о ее проведении было принято губернатором региона Михаилом Ведерниковым на недавней встрече с руководством Совета муниципальных образований области и регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления.