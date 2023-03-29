ЖКХ

Игорь Иванов принимает участие с семинаре профсоюза работников жизнеобеспечения

Председатель Псковского облсовпрофа, председатель Псковской областной общественной организации

общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов принимает участие в семинаре Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

На открытии семинара выступил председатель общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Александр Василевский.

В рамках семинара запланировано рассмотрение изменений в трудовом законодательстве РФ, СУОТ и оценки рисков, риск-ориентированного подхода в обеспечении работников СИЗ, правил охраны труда в ограниченных и замкнутых пространствах, медицинских осмотров и расследований несчастных случаев на производстве.

«Для сферы ЖКХ вопросы охраны труда на особом счету. Безопасность работника - это то, на чём ни в коем случае не должен экономить работодатель», - прокомментировал работу семинара Игорь Иванов.