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Подача воды жителям деревни Писковичи возможна в субботу – глава Псковского района

31.03.2023 20:57|ПсковКомментариев: 0

Подача воды жителям деревни Писковичи возможна в субботу вечером. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Фото и видео: Наталья Фёдорова / Telegram

Ранее сообщалось, что 30 марта в Писковичах затопило канализационно-насосную станцию. Для предотвращения затопления территории поселка канализационными стоками прекращена подача горячей и холодной воды. Ремонтно-восстановительные работы на станции обещали начать после откачки грунтовых вод. 

«Для сокращения времени откачки  грунтовых вод из КНС дополнительно привлечены мотопомпы из УГХ Пскова. По завершению данных работ и запуска системы необходима просушка двигателей насосов, на что потребуется в  от 8 до 10 часов. Исходя из складывающейся ситуации и проводимым противоаварийным работам подача воды жителям возможна вечером в субботу. 
В случае нештатных ситуаций жителям будет дана информация в оперативном порядке», – отметила глава района.

 

 

В субботу планируется продолжить подвоз питьевой воды с 12:00 да 14:00 и с 18:00 до 20:00.

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Теги: #писковичи
Источник: Псковская Лента Новостей
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