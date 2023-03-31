ЖКХ

Подача воды жителям деревни Писковичи возможна в субботу – глава Псковского района

Подача воды жителям деревни Писковичи возможна в субботу вечером. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Фото и видео: Наталья Фёдорова / Telegram

Ранее сообщалось, что 30 марта в Писковичах затопило канализационно-насосную станцию. Для предотвращения затопления территории поселка канализационными стоками прекращена подача горячей и холодной воды. Ремонтно-восстановительные работы на станции обещали начать после откачки грунтовых вод.

«Для сокращения времени откачки грунтовых вод из КНС дополнительно привлечены мотопомпы из УГХ Пскова. По завершению данных работ и запуска системы необходима просушка двигателей насосов, на что потребуется в от 8 до 10 часов. Исходя из складывающейся ситуации и проводимым противоаварийным работам подача воды жителям возможна вечером в субботу.

В случае нештатных ситуаций жителям будет дана информация в оперативном порядке», – отметила глава района.

В субботу планируется продолжить подвоз питьевой воды с 12:00 да 14:00 и с 18:00 до 20:00.