Общество

Подвоз воды в псковской деревне Писковичи повторно проведут вечером

Подвоз воды в псковской деревне Писковичи повторно проведут вечером. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Подвоз питьевой воды сегодня будет производится в два этапа с учетом необходимости заправки водой машины. Повторно цистерна с водой прибудет в период с 20:00 до 20:30. Раздачу будут осуществлять до 22:00.

30 марта в Писковичах затопило канализационно-насосную станцию. Для предотвращения затопления территории поселка канализационными стоками прекращена подача горячей и холодной воды. Ремонтно-восстановительные работы на станции начнутся после откачки грунтовых вод.