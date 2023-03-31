ЖКХ

Аварийные работы на сетях холодного водоснабжения в Невеле полностью завершили

Аварийные работы на сетях холодного водоснабжения в Невеле полностью завершили. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

«Многоквартирный жилой дом №1 по улице Пушкина подключен к водоснабжению. Повторюсь, условия ликвидации аварии были крайне сложными, но техническое решение для восстановления водоснабжения было найдено, что свидетельствует о профессионализме наших коммунальщиков, поэтому хочу поблагодарить аварийную бригаду и всех, кто непосредственно занимался ликвидацией этой аварии. Отдельные слова благодарности за участие в подвозе питьевой воды Богданову Константину Викторовичу и Зайцеву Денису Александровичу. Любая оперативная помощь в такие минуты крайне важна!» - отметил Олег Майоров.

Напомним, 30 марта более 2000 абонентов многоквартирных домов остались без водоснабжения в Невеле из-за крупной аварии, которая произошла на магистральных сетях холодного водоснабжения.