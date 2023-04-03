ЖКХ

Комплексную техническую экспертизу системы водоснабжения проведут в псковской Родине

Комплексную техническую экспертизу системы водоснабжения проведут в псковской Родине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telagram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Экспертизу проведут, чтобы установить причины появления у воды запаха нефтепродуктов. Совещание по проблемам коммунальной инфраструктуры в Родине и Писковичах провели в правительстве региона.

«После нескольких дней промывки системы горячая вода в Родине снова соответствует нормативам, ей можно пользоваться (отдельно брали пробы в детском саде, чтобы в этом удостовериться). Проблема решена, но виновники произошедшего ещё не установлены. Заниматься этим вопросом будем вместе с органами прокуратуры – процесс буду контролировать лично», - написал глава региона.

В Писковичах с собственником канализационно-насосной станции проработают вопрос модернизации оборудования, чтобы повысить надежность коммунальной инфраструктуры.

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