Комплексную техническую экспертизу системы водоснабжения проведут в псковской Родине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telagram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
Экспертизу проведут, чтобы установить причины появления у воды запаха нефтепродуктов. Совещание по проблемам коммунальной инфраструктуры в Родине и Писковичах провели в правительстве региона.
В Писковичах с собственником канализационно-насосной станции проработают вопрос модернизации оборудования, чтобы повысить надежность коммунальной инфраструктуры.