ЖКХ

Как не перегревать квартиру до окончания отопительного сезона, рассказали в ПТС

Как не перегревать квартиру до окончания отопительного сезона, рассказали в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото: МП города «Псковские тепловые сети»

«Самая жаркая тема, которая поднимается два раза в год – это когда включат и когда уже выключат отопление: "Ну что вы так жарите, не квартира, а ад, спим с открытыми окнами"», – отметили в ПТС.

Сотрудники предприятия предложили разобраться в ситуации на конкретном примере. «Обычный жилой многоквартирный дом №87а на улице Юбилейной оборудован общедомовым прибором учёта тепловой энергии. Отопление жилого дома осуществляется через элеваторный тепловой узел, заметьте, который входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Есть такой пункт №21 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденный постановлением правительства РФ, который гласит о том, что ресурсоснабжающая организация подает коммунальный ресурс надлежащего качества до границы сетей, входящих в состав общего имущества дома, и не отвечает за обслуживание внутридомовых инженерных сетей и прочего оборудования многоквартирного дома», – пояснили в пресс-службе.

То есть чтобы не «перегревать» квартиры в теплую погоду, когда отопительный сезон официально (решение о его окончании принимает не руководство предприятия ПТС) еще не завершен, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо проводить регулировку подачи тепловой энергии в доме.

«Сама ситуация с перегревами абсурдна, но она вызвана технологическими особенностями процесса теплоснабжения от котельной. Дело в том, что теплоноситель от теплоисточника подается по установленному температурному графику. Когда температура наружного воздуха колеблется от +4 до +10, теплоноситель к домам, согласно этому графику, нужно подавать нагретым до 65-47°С. Однако правилами запрещено снижать температуру теплоносителя на выходе от теплоисточника ниже 70°С. Это связано с тем, что теплоноситель идет не только на нужды отопления, но и на нагрев холодной воды для приготовления горячей», – продолжили объяснение в компании.

Решением этой проблемы станет регулировка обслуживающей организацией количества тепловой энергии, подаваемой в дом. Сделать это необходимо посредством обращения в свою управляющую компанию, с которой заключен договор, для принятия необходимых мер регулирования подачи теплоносителя.

«Но самый действенный способ — это установка автоматики на вводе в дом. Но можно и дедовским способом — регулировка в ручном режиме запорной арматурой на том же элеваторном узле. Оба этих способа позволят обеспечить более комфортный температурный режим в помещениях и в итоге сэкономить денежные средства на оплату коммунальных услуг», – добавили в ПТС.