ЖКХ

Неплательщиков за потребленный газ отключают от снабжения в Псковской области

АО «Псковские коммунальные системы» проводит мероприятия по отключению от газоснабжения (СУГ для пищеприготовления) абонентов-неплательщиков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Фото здесь и далее: АО «Псковские коммунальные системы»

«Такая мера стала результатом растущей задолженности населения за потребленный СУГ и безответственного отношения граждан к передаче показаний приборов учёта», – пояснили специалисты.

Во многих случаях должник, не проживающий в жилом помещении, собственником которого он является, мог годами не передавать показания. Но, согласно законодательству, начисления за газ всё равно будут производиться. В случае, если показания счётчиков отсутствуют, в течение 3-х месяцев начисления производятся по среднему потреблению, а затем по нормативу потребления. В результате у абонента формируется задолженность, которая при неуплате будет только расти, а на задолженность будут начисляться пени.

Во вторник, 18 апреля, были проведены мероприятия по отключению абонентов-неплательщиков в Пыталовском районе, так как ситуация с задолженностью стала критической. На очереди абоненты Гдовского и Невельского районов, где должникам уже вручили требования: в течение 20 дней с момента получения уведомления необходимо погасить имеющуюся задолженность по оплате жилищно-коммунальной услуги.

Как пояснили в компании, неплательщики нарушают статью 153 Жилищного кодекса России. В связи с чем АО «ПКС» вправе использовать в отношении их постановление правительства РФ от 21 июля 2008 №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (вместе с «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»), которое гласит, что в случае неисполнения должником требования о погашении задолженности, поставщик сжиженного газа «вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа, вплоть до полного погашения образовавшейся задолженности, уплаты пеней, а также возмещения поставщику затрат, связанных с отключением и подключением газа».

Кроме этого, в отношении злостных должников юристы АО «ПКС» регулярно готовят и направляют пакет документов в суд.

АО «Псковские коммунальные системы» сообщает, что для того, чтобы не было задолженности, абоненту необходимо не забывать ежемесячно передавать показания счётчика. Собственникам жилых помещений следует максимально ответственно относиться к принадлежащим им жилым помещениям, а именно: своевременно осуществлять поверку приборов учёта и уведомлять о продаже помещения или вступлении в право на собственность жилого имущества.

По всем возникающим вопросам по оплате задолженности, передаче показаний приборов учёта, перерасчёта начислений АО «Псковские коммунальные системы» просит обращаться по телефонам: 8 800 201-80-65 и 8 (8112) 29-14-56, более подробная информация на сайте.