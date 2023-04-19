ЖКХ

Водоснабжение школы №16 в Пскове экстренно восстановили после аварии

Водоснабжение в Псковской межрайонной больнице и школе №16 в Пскове экстренно восстановили сотрудники муниципального предприятия «Горводоканал». Аварийная ситуация возникла утром 27 апреля: больнице остановилось холодное и горячее водоснабжение, соседняя школа осталась без воды и тепла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Горводоканал»

Накануне на предприятие обратилось руководство больницы с жалобой на понижение давления в скважине, после чего специалисты «Горводоканала» оперативно проверили работы погружных насосов. Результат проверки показал, что насосы требуют замены. Утром 27 апреля оба насоса полностью вышли из строя.

Несмотря на то, что «Горводоканал» не занимается обслуживанием межрайонной больницы, руководство предприятия в срочном порядке решило помочь соцучреждению, заметили на предприятии.

Как рассказал главный инженер «Горводоканала» Анатолий Гусев, в настоящий момент скважины на территории больницы не на балансе организации. «Но мы понимаем, что скоро майские праздники и что из-за износа оборудования целая больница останется без водоснабжения и тепла. Лично директор Константин Болотин дал команду оказать социальную помощь больнице. Это была первоочередная задача цеха водоснабжения. Все сделали оперативно», – отметили на предприятии.

Заменить погружной насос в скважине на глубине 47 метров специалистам предприятия удалось за два часа. На аварийном участке работала укомплектованная бригада из семи человек и три единицы техники.

«Сложностей при замене не возникло. У нас в запасе был свободный насосный агрегат, к тому же для нас это стандартная работа, бригада работала слаженно» - заключил начальник участка водопроводных сетей и насосных станций Александр Иванов.

Сейчас больница и школа работают в штатном режиме.