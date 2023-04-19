ЖКХ

Россиянам рассказали о новых правилах поверки газовых счетчиков с 1 мая

Юрист Елена Кудерко рассказала, что в России введут новые правила поверки газовых счетчиков.

Она отметила, что с 1 мая в России вступят в силу новые правила поверки счетчиков газа. По ее словам, они исключат риск переплаты и раскроют мошеннические схемы. В ходе проверки мастер узнает, использовали ли на счетчике магнитные устройства, которые искажают показания. Если это так, то начнется разбирательство, пишет «Прайм».

При неисправности прибора оплату за газ переначислят по нормативу, который, как правило, превышает показатель фактического потребления. Кроме того, отмечается, что новые правила помогут предотвратить утечки газа. Этим правом обладает аккредитованная компания, внесенная в список на сайте Росаккредитации.