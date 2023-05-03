ЖКХ

Ход капремонта на трех объектах проверила инженер в Великих Луках

Контрольный выезд представителя Фонда капитального ремонта Псковской области на объекты в городе Великие Луки, где ведутся работы в рамках капремонта, состоялся в конце апреля. Ведущий инженер проверила ход работ по трем адресам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области. На фото: улица Сибирцева, 26 (ход работ по капитальному ремонту фасада)

В доме №26 на улице Сибирцева подрядная организация ООО «СтройКом» в соответствии с договором от 26 апреля 2023 года №56/КР приступила к работам по капитальному ремонту фасада.

Работы выполнены на 50% - выполнен ремонт штукатурки, произведено окрашивание главного фасада здания, также будут выполнены работы по ремонту цоколя и отмостки, в местах общего пользования установят новые входные двери и окна. В фонде отметили, что в указанном доме в 2023 году также запланированы работы по капитальному ремонту крыши.

На фото: проспект Ленина, 59, корпус 1 (ход работ по капитальному ремонту фасада)

Работы по ремонту фасада начаты и в доме на проспекте Ленина, 59, корпус 1. Подрядчик - ИП А. В. Майоров - рамках договора от 7 апреля 2023 года №44/КР завез на объект необходимые материалы, установлены строительные леса. Выполнен ремонт штукатурки первого этажа и торцов здания, произвели выравнивание откосов оконных проемов, окрашивание фасада с торца.

В рамках капитального ремонта фасада в указанном доме будет отремонтирован цоколь, балконные плиты, входные группы, установлены новые окна.

На фото: улица Заслонова, 25 (ход работ по капитальному ремонту крыши)

На 35% выполнены работы по ремонту крыши дома №25 на улице Заслонова. Работы на объекте ведутся подрядной организацией ООО «Созидатель» в рамках договора от 5 апреля 2023 года №40/КР. Подрядчик выполнил ремонт деревянных элементов крыши, ведется ремонт штукатурного слоя труб чердачного пространства, в ближайшее время начнется монтаж нового кровельного покрытия из профилированного листа.

Также в указанном доме в текущем году планируется выполнить работы по капитальному ремонту фасада.