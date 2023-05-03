ЖКХ

Почти 50 СНТ в Псковской области заключили договоры с «Экопромом»

Почти 50 садовых некоммерческих товариществ в Псковской области заключили договоры с филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), сообщается в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

«Ежедневно, в рамках договора, спецтехника регоператора осуществляет вывоз отходов из СНТ, расположенных на территории Псковской области. ТКО из садоводств вывозится в соответствии с установленным графиком или по заявке председателя – в зависимости от условий, указанных в договоре», – рассказали в «Экопроме».

За последние два дня были вывезены отходы из СНТ «Пристань-1», «Заря», «Озерное», «Восток», «Псковитянка» и «Дружба».

Для заключения договора садоводческие некоммерческие товарищества могут обратиться по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, дом 3 или по официальной электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru.