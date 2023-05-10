ЖКХ

Итоги работы Центра председателей МКД и ТОС города Пскова подведут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится завтра, 12 мая, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз разговор будет посвящен итогам работы Центра председателей советов многоквартирных домов и ТОСов Пскова. В апреле ему исполнилось 9 лет.

С какой целью создавался центр? Какие проблемы ему удалось решить за время существования и с какими сложностями пришлось столкнуться? Охотно ли псковичи участвуют в решении проблем своих территорий?

На эти и многие другие вопросы ответят:

Старосельская Наталья Сергеевна – руководитель Центра председателей советов многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений Центра председателей МКД и ТОС города Пскова

Горшкова Алла Анатольевна - председатель ТОС «Доставалова д.1»

Никандров Юрий Леонидович - председатель Совета дома №14 по ул. Коммунальная

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.