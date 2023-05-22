ЖКХ

Как организовать вывоз мусора в местах, где отсутствует круглогодичное проживание, рассказали в «Экопроме»

Как цивилизованно организовать вывоз отходов в населенных пунктах, где отсутствует круглогодичное проживание, рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«На территории Псковской области ежегодно в летний период наблюдается активная миграция. Многие дачники приезжают на летний период из Москвы и Санкт-Петербурга, где население привыкло к цивилизованному сбору отходов. И, конечно же, в процессе жизнедеятельности встает вопрос: куда выбрасывать отходы? Одни решают заключить индивидуальный договор вывоза отходов, другие - принимают коллективное решение. Но всех объединяет одно: желание жить в чистоте», – рассказали в «Экопроме».

Устоявшаяся практика сложилась в гдовской деревне Захаровщина, где дачники проживают с мая по октябрь.

«Хотелось бы отметить сознательность и ответственность населения, приезжающего на летний период в деревню Захаровщину. Жители сами обратились ко мне с вопросом об организации вывоза отходов, и мы заключили договор с филиалом ООО "Экопром". Был установлен сезонный график вывоза, что позволяет сэкономить не только денежные средства потребителей, но и в непогоду сохранить дорожное полотно в целостности», - поясняет глава Гдова Ольга Соколова.

По вопросу заключения договоров можно обратиться по телефону: 8 (8112) 201921.