Какой объем работы за день выполнили коммунальные службы Великих Лук, рассказали в администрации

Коммунальные службы города Великие Луки за прошедший день выполнили большой объем работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были проведены следующие работы:
- механическая уборка дорожного полотна на проспекте Гагарина, на улицах Гражданской, Вокзальной, Дружбы, Дьяконова, Холмской, Ботвина;
- механическая уборка тротуаров на улицах Пионерской, К. Либкнехта, Новоселенинской;
- увлажнение дорожного полотна на набережной Новослободской, проспекте Ленина, на улицах К. Либкнехта, Пушкина, Новоселенинской, Зеленой, Стадионной, Ставского, Больничной, Л. Чайкиной, Сибирцева;
- механическая уборка лотковой части на улице Рабочей;
- ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на улицах Дьяконова, Ставского, Горицкой, Промышленной, Рабочей и на проспекте Гагарина;
- грейдирование на улицах Бассейной, Узловой, Деповской;
- уборка остановочных комплексов города.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило следующие работы:
- погрузку веток на улицах Зенцовской, Нелидовской;
- работы по оформлению городских клумб;
- скос травы на набережной Рябики и набережной реки Ловати, у путепровода и на улице Дружбы;
- погрузку и вывоз порубочных остатков, уборку несанкционированной свалки и скос травы на кладбище «Боровицы»;
- погрузку и вывоз ранее скошенной травы на городских территориях;
- уборку свалки на кладбище «Мордовичи»;
- скос травы на кладбище «Воробецкое».
Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» сделано следующее:
- нанесена дорожная разметка на перекрестке улиц Ботвина и Гастелло, улицы Дьяконова и проспекта Гагарина;
- продолжается ремонт дорожного покрытия во дворах домов №№ 12, 16 и 18 в переулке Нелидовском;
- продолжаются работы по установке бордюра на улице Лермонтова;
- ямочный ремонт дорожного полотна в разных районах города.