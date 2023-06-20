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«Управляйки» отчитались о работе за 20 июня в Великих Луках

22.06.2023 20:07|ПсковКомментариев: 0

Управляющие компании города Великие Луки подвели итоги работы за 22 июня. Отчет Псковской Ленте Новостей предоставили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Работники УК «Новый микрорайон» занимались:

  • уборкой детской площадки во дворе дома № 3, корпус 1 на переулке Пескарева;
  • установкой решетки у входа в подъезд дома № 16, корпус 1 на улице Пескарева;
  • ремонтом ливневой канализации во дворе дома № 13 в переулке Вокзальном;
  • ремонтом входов в подъезды дома № 33, корпус 2 на улице Дружбы.

Силами УК «Заречный район» произведено следующее:

  • скос травы во дворе домов №№ 9 и 11 на улице Гоголя;
  • ремонт песочницы во дворе дома № 15А на улице Маршала Жукова;
  • ремонт насосной станции во дворе дома № 16, корпус 1 на улице Маршала Жукова;
  • ремонт бетонного покрытия тротуара во дворе дома № 15А на улице Маршала Жукова;
  • ремонт контейнеров для мусора во дворе дома № 12А на улице Карла Либкнехта;
  • обрезка кустарников у дома № 130 на проспекте Октябрьском;
  • подсыпка и профилирование участка парковки во дворе дома № 64 на проспекте Гагарина.

УК «Центр города» выполнили следующее:

  • ремонт ступеней на крыльце дома № 9, корпус 1 на проспекте Гагарина;
  • ремонт малых игровых форм на придомовой территории дома № 54А на проспекте Гагарина.

Сотрудники УК «Радист» занимались:

  • ремонтом отмостки и крыльца, установкой и покраской скамейки на дворовой территории домов №№ 7 и 8 на улице Луговой;
  • покраской малых архитектурных форм во дворе дома № 13 на проспекте Октябрьском.

Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили:

  • промывку системы отопления домов № 6/14 на улице Карла Либкнехта и № 6/1 на улице Некрасова;
  • ремонт детской площадки во дворе дома № 13 на улице Матвея Кузьмина.
Теги: #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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