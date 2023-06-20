«Управляйки» отчитались о работе за 20 июня в Великих Луках

Управляющие компании города Великие Луки подвели итоги работы за 22 июня. Отчет Псковской Ленте Новостей предоставили в администрации города.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Работники УК «Новый микрорайон» занимались:
- уборкой детской площадки во дворе дома № 3, корпус 1 на переулке Пескарева;
- установкой решетки у входа в подъезд дома № 16, корпус 1 на улице Пескарева;
- ремонтом ливневой канализации во дворе дома № 13 в переулке Вокзальном;
- ремонтом входов в подъезды дома № 33, корпус 2 на улице Дружбы.
Силами УК «Заречный район» произведено следующее:
- скос травы во дворе домов №№ 9 и 11 на улице Гоголя;
- ремонт песочницы во дворе дома № 15А на улице Маршала Жукова;
- ремонт насосной станции во дворе дома № 16, корпус 1 на улице Маршала Жукова;
- ремонт бетонного покрытия тротуара во дворе дома № 15А на улице Маршала Жукова;
- ремонт контейнеров для мусора во дворе дома № 12А на улице Карла Либкнехта;
- обрезка кустарников у дома № 130 на проспекте Октябрьском;
- подсыпка и профилирование участка парковки во дворе дома № 64 на проспекте Гагарина.
УК «Центр города» выполнили следующее:
- ремонт ступеней на крыльце дома № 9, корпус 1 на проспекте Гагарина;
- ремонт малых игровых форм на придомовой территории дома № 54А на проспекте Гагарина.
Сотрудники УК «Радист» занимались:
- ремонтом отмостки и крыльца, установкой и покраской скамейки на дворовой территории домов №№ 7 и 8 на улице Луговой;
- покраской малых архитектурных форм во дворе дома № 13 на проспекте Октябрьском.
Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили:
- промывку системы отопления домов № 6/14 на улице Карла Либкнехта и № 6/1 на улице Некрасова;
- ремонт детской площадки во дворе дома № 13 на улице Матвея Кузьмина.