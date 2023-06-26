Малые архитектурные формы покрасили во дворах домов в Великих Луках

Управляющие компании Великих Лук отчитались о своей деятельности за прошедший рабочий день. Отчет Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук
Работники управляющей компании «Новый микрорайон» занимались:
- ремонтом входов в подъезды дома №33, корпус 2 на улице Дружбы;
- покраской малых архитектурных форм во дворе дома №19 на улице Дружбы;
- промывкой и опрессовкой системы отопления дома №39, корпус 1 на улице Дружбы;
- ремонтом крыльца в доме №17 на улице Дружбы;
- ремонтом панельных швов в домах №27, корпус 2 и №34, корпус 1 на улице Дружбы.
Сотрудники УК «Центр города» ремонтировали балконы дома №37 на проспекте Ленина.
Сотрудники управляющей компании «Радист» занимались:
- ремонтом отмостки дома №5 на улице Рабочей;
- установкой ограждения во дворе дома №24 на улице Ставского;
- окрашиванием ограждений во дворах домов №№3; 4 и 4, корпус 1; а также дома №5 на улице Рабочей.
Сотрудники управляющей компании «Город на Ловати» выполнили:
- промывку системы отопления дома № 46/11 на Октябрьском проспекте;
- подсыпку территории стоянки во дворе дома №27 на улице Зверева;
- покраску скамеек во дворе дома №36/31 на проспекте Ленина;
- покраску малых архитектурных форм во дворе дома №38 на проспекте Ленина;
- подсыпку во дворе дома №17 на улице Карла Либкнехта.
Управляющая компания «Заречный район» занималась:
- установкой адресных табличек на домах, расположенных на улицах Ставского и Сибирцева, проспекте Ленина;
- подсыпкой ям на дворовой территории дома №24 на улице Маршала Жукова;
- спилом кустарников у дома №10 на улице Мелиораторов;
- бетонированием порога в доме №9 на улице Гоголя;
- установкой почтовых полок в доме №28 на улице Малышева;
- оштукатуриванием фасада и фундамента дома №19/44 на улице Розы Люксембург;
- вывозом ранее спиленных веток с дворовой территории дома №14/4 на улице Ставского.