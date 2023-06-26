Коммунальные службы Великих Лук подвели итоги деятельности за 26 июня

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города Великие Луки отчитались о деятельности за прошедший рабочий день. Отчет Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» был проведен ряд работ. В частности:
- механическая уборка дорожного полотна на улицах Гражданской, Вокзальной, Гоголя, Дружбы;
- увлажнение дорожного полотна и тротуаров на проспекте Ленина, набережных Александра Матросова, Новослободской, улицах Лизы Чайкиной, Ставского, Стадионной, Зеленой, Малышева, Заслонова, Матвея Кузьмина, Яна Арно, Манежной, Революционной, Герцена;
- ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на Октябрьском проспекте и улице Холмской;
- профилирование дорожного полотна на улицах Славянской, Рябиновой.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» занималось следующими работами:
- погрузкой и вывозом веток, расположенных у дома №28 на улице Пригородной и на улице Манежной;
- скосом травы на улицах Комсомольской, Холмской, Первомайской, Ботвина;
- погрузкой и вывозом ранее скошенной травы с проспекта Ленина, улицы Комсомольской;
- прополкой и поливкой клумб города;
- уборкой на городских детских площадках;
- уборкой в городских скверах;
- формовочной обрезкой деревьев.
Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» выполнялось нанесение разметки на улицах Шевченко и Матвея Кузьмина, а также на различных перекрестках города. Продолжались работы по ремонту ряда дворовых территорий.