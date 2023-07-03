ЖКХ

Газ впервые проведут в десять районов Псковской области до 2030 года

Газ проведут в 10 районов Псковской области по программе газификации. Об этом генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это большая, мощная программа для Псковской области. В 10 районов Псковской области газ придет впервые. Это замечательно, здорово. Люди видят, что в других районах есть газ, у них – нет. Они должны понимать, что в конечном итоге в их район по этой программе придет газ, и они смогут воспользоваться услугой догазификации», – сказал Олег Басников.

Он уточнил, что по данной программе газ поступит в Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Себежский, Стругокрасненский и Усвятский районы. Он отметил, что данные районы входят в программу газификации с 2021 по 2025 год, однако те населенные пункты, обеспечить газом которые по техническим причинам в данный срок не удастся, будут газифицированы до 2030 года.