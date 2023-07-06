ЖКХ

Более 20 кубометров отходов вывезли сотрудники «Экопрома» в Плюсском районе

21 тысячу кубометров отходов вывезли сотрудники «Экопрома» в Плюсском районе за 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Регоператор оказывает услугу по вывозу ТКО в Плюсском районе с 2019 года. Благодаря деятельности регоператора, мусор стал вывозиться даже из тех деревень, откуда его никогда не вывозили, а в деревнях Должицы, Лющик, Тушитово мешковой сбор отходов заменили на контейнерный. Это привело к положительным изменениям в организации процесса сбора отходов и жители с радостью оценили улучшения, почувствовали организованность и эффективность в этой сфере жизнедеятельности, подчеркнули в «Экопроме».

В рамках реализации программы по раздельному сбору отходов, на территории Плюссы выставили девять контейнеров для сбора пластиковых отходов, а для сбора твердых коммунальных отходов в Плюсском районе используется 201 контейнер.

Организацией вывоза отходов занимаются диспетчеры Диана Гурецкая и Наталья Сагирова. В их подчинении находятся четыре водителя и четыре оператора по данному направлению. Вывоз осуществляют две единицы спецтехники.

«В связи с тем, что в большом количестве населенных пунктов сохраняется мешковой сбор отходов, серьезной проблемой является донести до населения и глав волостей, что должно быть установлено организованное место сбора отходов. Например, жители деревни Заянье считают, что машина регоператора должна заезжать в каждый двор за мусором, хотя это не прописано ни в одном нормативно-правовом акте и не входит в обязанность водителей. В городе никто же не ходит по квартирам за мусором, почему в деревнях считают, что водители обязаны заезжать во дворы. Или выставляют мешки тогда, когда увидят, что машина проехала по деревне», - рассказывает Диана Гурецкая.

«Другая проблема - донести до населения, что контейнеры для ТКО не предназначены для складирования земли, кирпичей, бетонных блоков. Люди не понимают, что от этого трескаются баки, отламываются колеса, приходит в негодность транспорт. Сломанные контейнеры и машины доставляют неудобство не только регоператору, но прежде всего самим жителям и администрации населенного пункта», - рассказывает Наталья Сагирова.

Общей проблемой для всех участников цикла обращения с ТКО является закрытие полигона. На сегодняшний день регоператор осуществляет транспортирование ТКО на данной территории по аварийной схеме потоков, что увеличивает время пробега спецтехники по сравнению с расчетным и составляет около 300 км от места сбора ТКО до объектов сортировки. Естественно, не все отходы можно поместить в машину за один раз, происходят задержки на маршрутах из-за больших расстояний, но срывов графика не наблюдается. Дальнее транспортирование отходов создает дополнительную нагрузку на водителей компании, потому что вывоз отходов осуществляется до последнего адреса, указанного в маршрутном листе. Все заинтересованные ведомства в курсе данной ситуации, что позволяет рассчитывать на ее исправление в ближайшее время, рассказали в компании.

Благодаря своему уникальному географическому расположению на границе с Ленинградской областью, Плюсский район привлекает множество отдыхающих из Санкт-Петербурга. Именно в летний период здесь, как и во многих районах, увеличивается объем производимого мусора за счет приезжих. «И если деревенские жители привыкли к частичной утилизации отходов на участках, что позволяет больше мусора вместить в машину за один рейс, то дачники не считают это необходимым», - рассказывает Диана Гурецкая.

Несмотря на сложности, возникающие в работе, регоператор при любых обстоятельствах оказывает услуги даже в самых малонаселенных деревнях, таких как Лющик, Почап, Комарово, где проживает меньше 100 человек.

Ежемесячно с территории Плюсского района силами регоператора вывозится порядка 4000-4500 кубометров отходов.