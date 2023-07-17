ЖКХ

Козырьки над балконами двух домов на Октябрьском проспекте в Великих Луках отремонтируют в сентябре

Козырьки над балконами многоквартирных домов №№128 и 130 по Октябрьскому проспекту в Великих Луках отремонтируют в сентябре. Об этом сообщила администрация города, отвечая на пост в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Граждане Великих Луки»

В сообществе отметили, что на земле рядом с домами видны следы падений и кирпичные обломки.

«Ремонт козырьков над балконами многоквартирного дома №128 и №130 по Октябрьскому проспекту включены в план работ УК "Заречный район" на сентябрь 2023 года с привлечением специалистов-высотников», - оперативно ответили представили администрации.