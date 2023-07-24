ЖКХ

25 тысяч кубометров отходов вывезли из Дедовичского района за полгода

25 тысяч кубометров отходов вывез филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») из Дедовичского района за первое полугодие 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Благодаря своему уникальному географическому расположению на границе с Новгородской областью, Дедовичский район привлекает множество отдыхающих из соседнего региона. Именно в летний период здесь, как и во многих районах, увеличивается объем производимого мусора за счет приезжих. Ежемесячно силами регоператора из Дедовичского района вывозится около 4000 кубометров отходов, а всего за первое полугодие 2023 года вывезено 25 000 кубометров», - отметили в «Экопроме».

Совместными усилиями регионального оператора и администрации района проводятся работы по расчистке кладбищ и ликвидации несанкционированных свалок. Только за последние три месяца с кладбищ Дедовичского района вывезли 210 кубометров отходов.

«Дедовичский район является одним из самых чистых районов Псковской области. Жители добросовестно относятся к утилизации отходов и поддерживают чистоту», - заметили в «Экопроме».

Регоператор оказывает услугу по вывозу ТКО Дедовичскому району с 2019 года. В зону обслуживания входит ГП «Дедовичи» и сельские поселения: Вязьевская, Пожеревицкая и Мелонская волости, всего 78 населенных пунктов. Общая численность населения около 11000 человек. Централизованный вывоз отходов осуществляется как из крупных населенных пунктов, таких как Вязье, Пожеревицы, Дубишино, так и из малочисленных, как, например, Загорье, Серьгово, Городно, где располагается от 5 до 10 домов.

Отходы вывозит автоколонна «Порхов» филиала ООО «Экопром» - шесть единиц спецавтотранспорта. «В связи с тем, что данная автоколонна обслуживает три района (Дедовичский, Дновский и Порховский), то работа проходит в очень напряженном графике», - рассказала диспетчер данного направления.

В рамках реализации реформы была организована работа по вывозу отходов из новых населенных пунктов, оборудованы новые контейнерные площадки, а также выставлены новые контейнеры. Благодаря деятельности регоператора мусор стал вывозиться даже из тех деревень, откуда никогда не вывозили: Болчино, Захонье, Рои, Карсаковы Гривы, Иваньково. «Это дало возможность населению навести порядок на территории, где они живут», - добавили в «Экопроме».