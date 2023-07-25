Борис Елкин: Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме

Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Об этом глава города Пскова Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме, разделена на несколько этапов. Один этап касается "Псковских тепловых сетей", это подготовка котлов к отопительному сезону и подготовка коммуникаций. Часть коммуникаций реконструируется, идут плановые и внеплановые работы. Часть коммуникаций модернизируем на Завеличье. Эта работа ведется, и к отопительному сезону должны закончить, пока рисков каких-то не видим. Каждый год бывают какие-то трудности, но они решаются. Что касается работы с "управляйками", это всегда непростой вопрос. Думаю, мы с "Псковскими тепловыми сетями" и с управляющими компаниями отработаем это. Действительно, при запуске самого отопления какие-то трудности могут возникать, но это не говорит о какой-то системной недоработке. Бывает, один-другой дом не успели сделать. Где-то это связано с человеческим фактором, где-то системная проблема, но такого существенного дискомфорта, когда люди месяцами сидят без тепла, у нас не бывает. Поэтому мы никогда не включаем отопление в пятницу и на выходных. Грубо говоря, включаем в пятницу, и у нас есть неделя, чтобы всех растормошить и решить все вопросы в течение недели», – сказал глава города.