ЖКХ

«Экопром» назвал причину образования свалки в псковских Писковичах

Причиной образования свалки в деревне Писковичи Псковского района является вывоз туда отходов из нескольких соседних деревень. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Жители деревни Писковичи Псковского района регулярно сталкиваются с проблемой несанкционированной свалки на контейнерной площадке, расположенной у магазина. Дело в том, что отходы из соседних населенных пунктов - деревень Загорицы, Хотицы, Задолье и Муровицы свозят именно сюда, так как площадка располагается на проезде», - рассказали в «Экопроме».

В деревнеЗагорицы и вовсе отсутствуют места накопления ТКО. Данный населенный пункт представляет собой в основной массе частные дома с плотной застройкой, что осложняет определение места накопления отходов, отметили в компании.

«Трижды данный вопрос поднимался на общих собраниях, но прийти к единому мнению так и не удается. Одни жители считают, что они не производят мусора, другие, что установка контейнеров создаст условия для загрязнения Загориц», - поделилась глава сельского поселения Наталья Волкова. По ее словам, опасаясь, что наличие контейнерной площадки повлечет несанкционированное складирование отходов, как в Писковичах, жители деревни Загорицы продолжают вывозить мусор в соседнюю деревню.

Вывоз отходов ТКО с контейнерной площадки Писковичей «Экопром» производит ежедневно, согласно установленным объемам. Контейнеры, установленные на данной площадке, рассчитаны на один населенный пункт и не предусматривают использование сторонними жителями.

Согласно Правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения муниципального образования «Псковский район» от 17 июня 2021 года, в случае невозможности обустройства площадки для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов органом местного самоуправления по причине отсутствия территории, прохождения инженерных коммуникаций либо обременений, собственник частного домовладения обязан обратиться к региональному оператору для приобретения (аренды) контейнера для ТКО и заключения договора на его вывоз, напомнили в компании.

На сегодняшний день при населении деревни Загорицы порядка 400 человек индивидуальный договор имеют только 42 человека.