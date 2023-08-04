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Подвоз воды из-за аварии на сетях организуют в псковской деревне Писковичи

Холодную воду отключат в деревне Писковичи Псковского района в ночь с воскресенья на понедельник. В связи с этим будет организован подвоз воды. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на колхоз имени Залита.

«В связи с проведением ремонтных работ 7 августа будет отключена холодная вода в ночь с воскресенья на понедельник. Ремонтно-восстановительные работы начнутся с 8.00. Администрация Псковского района организует подвоз питьевой воды. Для этого привлечена специальная техника муниципального предприятия города Пскова "Горводоканал"», - рассказала Наталья Федорова.

7 августа с 10:00 будет возможность набрать воду на площадке у магазина «Пятерочка».

«В течение дня информация будет дополняться. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавила глава Псковского района.

Ранее сообщалось, что воду в деревне Писковичи отключат из-за аварии, которая произошла на центральном водопроводе сетей холодного водоснабжения 5 августа.

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Напомним, подвоз питьевой воды из-за перекрытия водоснабжения в Писковичах организовывали совсем недавно. 30 марта там затопило канализационно-насосную станцию. Для предотвращения затопления территории поселка канализационными стоками была прекращена подача горячей и холодной воды.