Подвоз воды из-за аварии на сетях организуют в псковской деревне Писковичи

Холодную воду отключат в деревне Писковичи Псковского района в ночь с воскресенья на понедельник. В связи с этим будет организован подвоз воды. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на колхоз имени Залита.
7 августа с 10:00 будет возможность набрать воду на площадке у магазина «Пятерочка».
«В течение дня информация будет дополняться. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавила глава Псковского района.
Ранее сообщалось, что воду в деревне Писковичи отключат из-за аварии, которая произошла на центральном водопроводе сетей холодного водоснабжения 5 августа.
Напомним, подвоз питьевой воды из-за перекрытия водоснабжения в Писковичах организовывали совсем недавно. 30 марта там затопило канализационно-насосную станцию. Для предотвращения затопления территории поселка канализационными стоками была прекращена подача горячей и холодной воды.