Общество

Подвоз воды организовали в псковской деревне Писковичи

Подвоз воды организовали в деревне Писковичи Псковского района сегодня 31 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

30 марта там затопило канализационно-насосную станцию. Для предотвращения затопления территории поселка канализационными стоками прекращена подача горячей и холодной воды. Ремонтно-восстановительные работы на станции начнутся после откачки грунтовых вод.

На данный момент местные жители набирают воду в организованном месте.

Добавим, в деревне Писковичи, являющейся фактически пригородом Пскова, проживает несколько тысяч человек.