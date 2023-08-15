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Завершены работы по капремонту крыши многоквартирного дома в Пустошке

15.08.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Многоквартирный дом №5а на улице Октябрьской в Пустошке получил новую крышу в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы были выполнены подрядной организацией ООО «Стройэнергомонтаж» в соответствии с договором от 21 апреля 2023 года 53/КР. На объекте произведен демонтаж старого кровельного покрытия, выполнен ремонт стропильной системы, деревянные элементы обработаны составом огнебиозащиты. Выполнено устройство нового покрытия кровли из металлического листа с полимерным покрытием, утеплено чердачное перекрытие.

«На крыше установлены элементы безопасности - ограждения, переходные мостики, лестницы, выполнен монтаж снегозадержателей. Подрядной организацией также было выполнено устройство системы организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием, над трубами установлены зонты. Выполнен ремонт козырьков над входными группами», – рассказали в фонде.

По словам специалистов, работы выполнены с должным качеством, в установленный срок и приняты в полном объеме, замечаний со стороны приемочной комиссии не возникло.

Кроме того, в ФКР отметили, что подрядная организация ООО «Стройэнергомонтаж» выполняет работы по капитальному ремонту крыши еще одного дома в Пустошке по адресу: улица Октябрьская, 70. Работы уже выполнены на 60%.

Теги: #капремонт #крыша
Источник: Псковская Лента Новостей
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