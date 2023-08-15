ЖКХ

Более 50 нарушений управляющих компаний выявили в Псковской области за полгода

Более 50 нарушений управляющих компаний выявили в Псковской области с начала 2023 года. Об этом заместитель начальника комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Алексей Крюков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Жалоб поступает очень много, сейчас период, когда они увеличиваются. Если взять основные категории жалоб, это содержание и текущий ремонт дома, текущее обслуживание дома. Это более 40% всех обращений. Кроме того, это уборка подъездов, домовой территории и вывоз мусора - около 30%. Также это вопросы по коммунальным платежам», – рассказал Алексей Крюков.

Он отметил, что псковичи обращаются в комитет, когда у них не получается добиться реакции от управляющей компании напрямую. Но в последнее время псковичи чаще начали обращаться в правительство Псковской области с жилищными проблемами, минуя управляющие компании.

«За полгода проведено 42 проверки, было выявлено 53 нарушения. В результате проведения одной проверки выявлялось несколько правонарушений. На сегодняшний день многие административные дела еще рассматриваются», – добавил Алексей Крюков.