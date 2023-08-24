ЖКХ

Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений продолжатся в Порхове

Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений продолжатся в Порхове, сообщает глава Порховского района Юрий Семенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Семенов / «ВКонтакте»

«Совместно с советником первого заместителя Минсельхоза РФ Давиденко Александром Евгеньевичем, руководителем отдела мониторинга проектов рабочей группы Минсельхоза РФ Оксанчук Артёмом Николаевичем, генеральным директором компании подрядчика ООО "ЭКОЛОС-ПРОЕКТСТРОЙ" Потаповым Николаем Евгеньевичем обсудили ход реконструкции канализационных очистных сооружений в г. Порхове», – рассказал Юрий Семенов.

На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, продолжил глава. Заармировано и подготовлено к бетонированию основание первой площадки, где до конца года будет смонтирован модуль и начнется установка оборудования. На второй площадке идёт подготовка основания для монтажа армированного каркаса.

Подрядчик заверил, что до наступления отрицательных температур работы по выходу на «нулевую» отметку будут завершены.