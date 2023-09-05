ЖКХ

Вопрос организации системы сбора ТКО на труднодоступных территориях проработают в России

До середины октября Минприроды, Росприроднадзору, ППК «Российский экологический оператор» совместно с субъектами Российской Федерации поручили проработать вопрос организации системы сбора ТКО на труднодоступных территориях — с момента образования ТКО до момента передачи региональному оператору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Проблема обращения с отходами на труднодоступных территориях является одной из актуальных в рамках реализации реформы данной отрасли.

«Псковская область не исключение в виду наличия островов. Решение данного вопроса стоит перед Псковской областью не менее актуально. Филиал ООО "Экопром" - один из немногих региональных операторов, кто оказывает услугу по вывозу отходов с труднодоступных территорий», - отметили в компании.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко приступила к решению данной проблемы.

Территориальные особенности некоторых населенных пунктов не везде позволяют оказывать услугу по вывозу ТКО. К таким территориям относятся как малонаселенные районы, удаленные от центров, так и огромные территории: районы Крайнего Севера, горные или островные районы. Решения по вывозу отходов с труднодоступных территорий региональным операторам приходится искать регулярно. И только единицы справляются с поставленной задачей, отметили в компании. Зачастую производимый мусор превращается в несанкционированные свалки, которые копятся годами. Это влияет на окружающую среду и качество жизни людей. Основная причина этой проблемы – отсутствие транспортной доступности.