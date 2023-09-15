ЖКХ

Крупный водопроводный узел и три запорных арматуры обновили на улице Юбилейной в Пскове

Крупный водопроводный узел и три запорных арматуры обновили на сетях на улице Юбилейной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского «Горводоканала».

В «Горводоканале» отметили, что участок - сложный. Весь процесс, начиная от подготовки земляных работ до благоустройства, занимает больше недели. Накануне работники демонтировали запорные механизмы и узел. Задачу усложнила погода. За сутки в городе выпало 2/3 нормы месячных осадков.

«Чтобы удалить старую арматуру, необходимо сначала отключить водовод, а затем осушить его. Мы отключили участок на улице Юбилейной от Рижского проспекта до улицы Красноармейской. Там 830 метров водопровода диаметром 700 мм. Было необходимо откачать 315 кубометров воды в условиях проливного дождя. Это заняло несколько часов», - пояснили в пресс-службе со ссылкой на начальника участка водопроводных сетей и насосных станций Александра Иванова.

На предприятии также рассказали, что участок - аварийный. Изношенную временем трубу заменили еще при строительстве АЗС этой весной, запорные устройства - второй этап.

«Заменив их сейчас, мы сокращаем количество отключаемых от водоснабжения участков в будущем при возникновении аварий. Сегодня установили новый водопроводный узел диаметром 600х300 мм. И три задвижки: на 300 мм и еще две по 600мм. Водовод уже запущен. На время работ микрорайон полностью был обеспечен водой. Временные отключения были только на автозаправке на Юбилейной, 22», - добавили в «Горводоканале».

На следующей неделе предстоит восстановить водопроводные колодцы и подготовить участок к благоустройству. Асфальтировать часть тротуара после завершения работ будет подрядчик.