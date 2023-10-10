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ЖКХ

«Дневной дозор»: почему ливневки в Пскове не справляются с потоками воды?

10.10.2023 13:23|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о функционировании ливневой канализации в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

После каждого ливня, даже дождя средней интенсивности, многие дороги в Пскове превращаются в реки. Отдельные участки затапливает уже традиционно несколько раз в год. Это и улица Некрасова неподалеку от Дома Советов, перекресток Петровской и Конной, городская набережная. На днях после дождя затопило дорогу на Рижском проспекте, а также пешеходный переход на Октябрьском проспекте около торгового центра «Максимус».

Выясняя, почему ситуация не меняется уже много лет, и Псков периодически местами превращается в Венецию, всегда находится один и тот же ответ: не справляется ливневка...

Последние годы обслуживанием ливневых систем занималось учреждение «Специализированная служба», но в этом году ответственность перешла «Горводоканалу». При этом подтопления остаются неизменными: как только начинается сильный дождь, то половина улиц города уходит под воду.

Почему ливневки в Пскове не справляются с потоками воды? Почему на проблемных участках уже много лет ничего не меняется? Как решить эту проблему раз и навсегда? Возможно ли это? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

«Горводоканал» сейчас налаживает работу с ливневыми канализациями, однако пока что не хватает сотрудников и техники, рассказал заместитель директора по производству предприятия Олег Панкевич. Уже составлена дорожная карта, проводится инвентаризация сетей, ежедневно работают бригады для прочистки ливневок. По его словам, сети пока не всегда справляются с выбросом вод из-за пропускных диаметров. В долгосрочной перспективе предприятие рассматривает возможность модернизации ливневых систем.

«Работа по формированию ливневой канализации довольно длительная, но она начата. Составлены определенные дорожные карты, есть планы. Да, людей действительно не хватает. Сейчас около 20 вакансий пока не закрыты по цеху ливневой канализации, но люди постепенно приходят. С учетом, что нам передано больше ста километров сетей, на большинство отсутствует документация. В настоящий момент проводится инвентаризация данных сетей. Ежедневно одна-две бригады работают в городе, прочищают ливневые канализации. В период обострения дождей сотрудники дежурят дополнительно.  Сомневаюсь, что в ближайшее время появится техника. Ремонтируется переданная техника. Пока только половину единиц мы смогли выпустить на линию. Ремонты дорогостоящие в нынешние времена, поэтому есть нехватка техники. Да, проблема актуальна. Мы сейчас уже с ней столкнулись. Действительно, полностью система ливневой канализации не справляется с потоками дождя в пик. То есть система функционирует, но тот диаметр труб, проложенных в свое время даже под новым асфальтом, не может справляться с выбросами ливневых масс. Мы это наблюдаем и по ряду подтоплений в городе. То есть, несмотря на то, что сотрудники постоянно выезжают, и мы точно знаем, что эти сети там неделю назад были намыты, их пропускной диаметр все равно не позволяет справится в короткий период времени. И граждане это чувствуют. Глобально - это модернизация ливневых систем. Но это уже в перспективе, в рамках инвестиционных программ мы будем планировать долгосрочные мероприятия».

Чтобы избежать подтоплений, необходимо делать капитальный ремонт дорог с заменой ливневых канализаций, а также чистить ливневки, утверждает заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Ливневую канализацию чистить надо, делать капитальный ремонт дорог».

На этапе проектирования ремонта или реконструкций улиц надо решать вопрос так, чтобы вода могла уходить во время сильных дождей, считает активист «Убитых дорог» Николай Мельков. Беда в том, что в местах, где ливневка не справлялась с потоками воды, после модернизации ситуация не менялась.

«Конечно, надо понимать, что ливневая система с такой пиковой нагрузкой справиться не может по ряду причин: их отсутствие, где-то забились, где-то не обслуживаются. Тут, наверное, можно сделать только одно - пытаться максимально исключить все передвижения на момент выпадения значительных осадков. В частности, лучше вообще никуда не ехать: что находится под водой, мы не можем знать. Лучше подождать, пока вода сойдет. Эта ситуация уже не первый год и даже не первый десяток лет. Ситуация на сетях ливневой канализации уже известна. На них были ремонты и даже были реконструкции, ситуация даже после реконструкции не изменилась. То есть тут вопрос, как принималось решение о реконструкции? Куда смотрели органы, когда давали техническое задание, чтобы решить эту проблему, и почему она все-таки не решилась?»

По мнению директора управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрия Гусакова, забивающиеся ливневки нужно периодически прочищать, чтобы не допускать стихийных бедствий. А вообще при реконструкции улиц необходимо планировать модернизацию ливневых систем.

«Во первых, бывают ситуации обильного выпадения осадков сверх нормы. В такие ситуации может быть подтопление, потому что сети ливневой канализации забиваются мусором, илом и землей. Надо просто поддерживать все в нормативном состоянии. А вообще при проектировании улиц нужно всегда планировать либо ремонт, либо закладку новых сетей. Все больше территорий мы асфальтируем, а воде надо куда-то уходить. Такая проблема у нас в городе существует. Все знают, какие у нас участки, где справляются ливневки. Я так понимаю, что и реконструкция, и ремонт систем ливневой канализации закладывается».

По словам Сергея Федорова, руководителя «Специализированной службы», которая раньше занималась содержанием ливневки, затопления происходят по разным причинам. Однако конкретно для работы с ливневкой необходимы специальные машины, с помощью которых нужно планово прочищать коллекторы.

«Количество воды, которая выходит за полчаса в виде ливня, может меняться, варьироваться, а диаметр трубы, к сожалению, изменить в зависимости от интенсивности дождя мы не можем от слова "совсем". Касаемо улицы Некрасова, Октябрьского проспекта и прочих: там изначально есть огромная проблема в том, что коллектор идет под Октябрьским проспектом, он имеет диаметр в тысячу. Потом он переходит плавно под площадью и уходит на Профсоюзную, где уже диаметр каким-то чудесным образом понижен до 500, то есть в два раза меньше. Дальше по Профсоюзной, там диаметр 300 вообще. При ремонте набережной большую часть выпусков, которые у нас сливались в реку, вообще забили и заглушили. На отдельных участках, в том числе на улице Некрасова, напротив областного правительства, ливневой канализации вообще нет. При работе с канализацией есть одна особенность, понимаете, работая в центральной канализации, именно в канализации, они не очищают ее, а пробивают. А для прочистки ливневой канализации нужна промышленная машина и насос, который это дело просто периодически планово чистит, делает чистку коллектора».

Какая работа с ливневкой ведется на данный момент, рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. Он отметил, что планируется создание цифровой модели ливневых систем для того, чтобы понять, где заужены диаметры сетей.

«Проблема зрела долгие годы, и подходить к ее решению надо комплексно. Сейчас активно "Горводоканал" этим занимается, но понятно, что не всё сразу происходит. Сейчас идет поэтапная инвентаризация. Должны выйти как раз на тарифный комитет, чтобы суметь капитально отремонтировать сети и модернизировать их. Ну и затем по плану составить цифровую модель ливневой канализации, чтобы понять, где, возможно, занижены диаметры, почему у нас во многих местах происходит застой воды, а потом, буквально через 15 минут после окончания осадков, вода уходит. Потому что где-то не хватает именно диаметра. После всей инвентаризации и создания цифровой модели картина будет полной и дальше можно будет приступать именно к локальной ликвидации последствий. А там, где были трубы забиты, "Горводоканал" производит очистку. Очень много найдено потерянных приемных колодцев, которые уже восстановлены и функционируют».

Проблема подтопления некоторых участков Пскова требует комплексного решения. На многих улицах города сети действительно сильно изношены и уже давно требуют модернизации. Но пока можно надеяться только на профилактическую прочистку ливневых канализаций.

Быстро решить вопрос с ливневками, к сожалению, не получится. Там, где дело не в забитых коллекторах, а именно в низкой пропускной способности сетей, подтопления неизбежны.

Анастасия Сливинская

Теги: #ливневая канализация #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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