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Работы на теплотрассе от больничной котельной хотят ускорить в Кунье

Варианты ускорения работ на теплотрассе от больничной котельной руководство Куньинского района обсудит вместе с инвестором и подрядчиком сегодня, 12 октября, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

Ранее глава района сообщил, что по больничной котельной ситуация самая сложная. Необходимо завершить строительство участков теплотрассы до многоквартирных домов №№29, 31, 33.

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11 октября, согласно плана, в Кунье запустили муниципальную котельную на улице Полевой. Поскольку теплотрасса новая, возникает эффект завоздушивания.

«При необходимости нужно спустить воздух из радиаторов отопления. Если вы не сможете сделать это самостоятельно или нет возможности обратиться к специалисту, можете позвонить в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу) района (телефон: 81149 2-15-16, круглосуточно) и оставить свои контактные данные, постараемся вам помочь», - отметил Олег Лебедев.

Он добавил, что также в ЕДДС можно обращаться по всем возникающим проблемам.

Сегодня, 12 октября, в Кунье также постараются завершить врезку в котельную ООО «Мост» (микрорайон Обляпышево), а также начнут врезаться в котельную по улице Новой.