ЖКХ

Еще одну котельную запустили в Куньинском районе

Сегодня запущена ещё одна котельная в микрорайоне Обляпышево Куньинского района, принадлежащая ООО «Мост». Об этом глава Куньинского района Псковской области Олег Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.

«С первым запуском теплотрассы возникло множество проблем, которые в течение дня удалось решить. Но, как и в случае на Полевой, завоздушивание даёт о себе знать», – написал глава района.

Он уточнил, что 13 октября ведутся работы по врезке котельной на улице Новая, 14 октября котельную запустят.

«Больничную котельную также готовим к запуску. За выходные будет сделана врезка. Плановый пуск – в понедельник. Подключение многоквартирных домов: 29, 31 и 33 по улице Дзержинского будет осуществляться в рабочем режиме, по мере готовности трассы (рассчитываем на начало недели)», – добавил Олег Лебедев.