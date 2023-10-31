Порядок начисления платы за горячее водоснабжение разъяснили псковичам

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» поставляет жителям Пскова горячую воду (ГВС) при централизованной системе. Коммунальная услуга состоит из двух компонентов. Как при этом высчитываются суммы в квитанциях, Псковской Ленте Новостей рассказали на предприятии.
Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС
В ПТС пояснили, что при закрытой системе горячего водоснабжения установленный двухкомпонентный тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент на тепловую энергию, что предусмотрено пунктом 9 статьи 32 закона о водоснабжении и пунктом 48 основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №520.
«У нас есть котельная, там мы готовим теплоноситель – это жидкость в батареях, нам ещё приходит квитанция, там указаны гигакалории. Этот теплоноситель и используется для нагрева холодной воды. Есть такая штука – центральный тепловой пункт (ЦТП). Там стоят теплообменники, в которых с использованием "магии" получается горячая вода. Только магия – это простая физика. Есть холодная вода, есть теплоноситель, между ними находится пластина, обе жидкости циркулируют, теплоноситель нагревает пластину, а она нагревает холодную воду, взмах волшебной палочкой, и холодное стало горячим», - пояснили на предприятии.
В указанном процессе и появляются два компонента. Первый – это теплоноситель. Второй компонент – это холодная вода на подогрев.
«Откуда берётся тариф на все эти компоненты? При расчетах за поставленную горячую воду мы применяем тарифы, утвержденные в соответствии с действующим законодательством. Двухкомпонентный тариф на горячую воду утвержден приказом государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 16 декабря 2020 года №240-в», - заметили в ПТС.
Специалисты также добавили, что согласно пункту 69 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, оба компонента расписывают отдельно: в платежном документе указываются наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, величина каждого из компонентов, единицы измерения объема (количества) горячей воды и тепловой энергии в натуральных величинах.
«Расписываем для понимания, а становится интересно, но ничего не понятно. Мы надеемся, что после нашего рассказа стало понятнее и было интересно», - заключили на предприятии.